யானை பலத்தில் பாஜக.. பிசுபிசுத்த எதிர்க்கட்சிகள்! துணை ஜனாதிபதி தேர்தலில் மம்தா கட்சி மிஸ்ஸிங்

English Summary

Opposition is more weak compared to powerful BJP in vice president election - Mamata is Missing: குடியரசுத் துணைத் தலைவர் தேர்தலில் எதிர்க்கட்சிகளின் கூட்டணி வேட்பாளர் மார்க்ரெட் ஆல்வா வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்தபோது மம்தா பானர்ஜியின் திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சி பிரதிநிதிகள் பங்கேற்காதது பல்வேறு கேள்விகளுக்கு வித்திட்டுள்ளது.