முண்டியடித்து! தலைவர்களை பின்னுக்கு தள்ளி! மோடியோடு முன் வரிசைக்கு ஓடிவந்த ரவீந்திரநாத்! பரபர வீடியோ

English Summary

OPS and O P Raveendranath has seen in the video while Draupathi Murmu nominated for President election. பாஜகவின் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வேட்பாளராக திரெளபதி முர்மு இன்று வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தார். இந்த நிகழ்வில் ஓ பி ரவீந்திரநாத் எம்பி நடந்து கொண்ட விதம் வைரலாகி வருகிறது.