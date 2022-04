ரூ.2 லட்சம் நிவாரணம் - தஞ்சாவூர் தேர் விபத்தில் இறந்தவர்கள் குடும்பத்துக்கு பிரதமர் மோடி இரங்கல்

English Summary

PM Modi mourns on twitter for Thanjavur electrocution victims on temple chariot festival: தஞ்சாவூர் தேர் விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி ட்விட்டரில் இரங்கல் தெரிவித்து உள்ளார்.