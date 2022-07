நன்றி சொல்ல வந்த ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த்.. கேமராவையே உற்று நோக்கினாரா பிரதமர் மோடி? உண்மை என்ன?

English Summary

PM Modi watches camera during President Ramnath Kovind saying Thanks: குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தின் பிரிவு உபசார விழாவில் அவர் நன்று தெரிவிக்கும்போது பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேமராவையே உற்று நோக்கிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் அதிகளவில் பகிரப்பட்டு வருகிறது.