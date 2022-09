2047ல் இந்திய வெளியுறவு அமைச்சராக வரப்போகிறவரை நினைத்தால் பொறாமையாக இருக்கிறது: அமைச்சர் ஜெய்சங்கர்

டெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தலைமையின் கீழ் பணியாற்றுவது தான் மிகப்பெரிய வலிமையாக இருக்கிறது என்று மத்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்தார்.

மத்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் எழுதிய 'தி இந்தியா வே: ஸ்ட்ரேட்டஜிஸ் ஃபார் அன்செர்ட்டய்ன் வேர்ல்ட்' (The India Way: Strategies for an Uncertain World) என்ற ஆங்கில புத்தகத்தின் குஜராத்தி மொழிப்பெயர்ப்பு நூல் டெல்லியில் இன்று வெளியிடப்பட்டது.

