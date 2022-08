பீகார் டுவிஸ்ட்.. தடுமாறும் தாமரை! எழுச்சி பெற்ற காங்கிரஸால் எரிச்சலில் பாஜக - மோடி திடீர் ஆவேசம்

English Summary

PM Modi upset with recent political developments in Bihar and Congress: காங்கிரஸின் எழுச்சிமும் பெரும் போராட்டங்கள், பீகார் ஆட்சி மாற்றம்போன்ற காரணங்களால் பாஜக தலைமை கடும் வருத்தத்தில் இருப்பதை பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் நேற்றைய உரை கோடிட்டுக் காட்டியுள்ளது.