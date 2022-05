பேரறிவாளன் விடுதலை: மோடி பதிலளிக்க வேண்டும்.. பயங்கரவாதத்தில் பாஜக அரசு இரட்டை நிலையா? - காங்கிரஸ்

English Summary

PM Shri Narendra Modi and his govt needs to answer today: Congress general secretary Randeep singh Surjewala: உச்சநீதிமன்றத்தால் பேரறிவாளன் விடுதலை செய்யப்பட்டது வருத்தமளிப்பதாகவும், இதுகுறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் பாஜக அரசும் பதிலளிக்க வேண்டும் என அகில இந்திய காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் ரந்தீப் சிங் சுர்ஜேவாலா தெரிவித்துள்ளார்.