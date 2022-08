சரிந்த பிரதமர் மோடியின் “புகழ்”.. இந்திய அளவில் கூட ஓகே.. பீகாரில் படுமோசம்

English Summary

Popularity of PM Narendra Modi in India and Bihar got decreased: பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு மக்கள் மத்தியில் இருக்கும் புகழ் இந்திய அளவிலும், பீகார் மாநில அளவிலும் கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டை ஒப்பிடுகையில் குறைந்து இருக்கிறது.