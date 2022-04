பிகே எங்களுடன் தான் இருக்கிறார்! சொல்கிறார் மம்மா பானர்ஜி.. காங்கிரஸுக்கு நோ சொல்ல இதான் காரணமா

English Summary

Trinamool Congress will continue to work with political strategist Prashant Kishor. (பிரசாந்த் கிஷோர் விவகாரம் குறித்து மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி) Mamata Banerjee about TMC tie up with political strategist Prashant Kishor.