இத்தாலியில் தாய் மரணம்! சோனியா காந்திக்கு கடவுள் பலத்தை தரட்டும் - குடியரசுத் தலைவர் முர்மு இரங்கல்

English Summary

President Draupati Murmu condolence to Sonia Gandhi for her mother's demise: சோனியா காந்தியின் தாய் பாவ்லா மைனோ வயது மூப்பு காரணமாக காலமான நிலையில் அவருக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு இரங்கல் தெரிவித்து இருக்கிறார்.