வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாத துக்கம்! தஞ்சை தேர் விபத்து குறித்து குடியரசுத் தலைவர் வேதனை பதிவு

President Ramnath Kovind on twitter for Thanjavur electrocution victims on temple chariot festival: தஞ்சாவூர் தேர் விபத்தில் சிறுவர்கள் சிக்கி உயிரிழந்தது வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாத சோகம் என ட்விட்டரில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்