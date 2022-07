இந்திய ஜனாதிபதி தேர்தல் LIVE: விறுவிறு வாக்குப்பதிவு.. பிரதமர் மோடி, முதல்வர் ஸ்டாலின் வாக்களிப்பு

English Summary

2022 Indian presidential election Live: Race for the top post between Draupathi Murmu and Yashwant Sinha. குடியரசுத் தலைவராக உள்ள ராம் நாத் கோவிந்தின் பதவிக்காலம் ஜூலை 24ம் தேதி முடியும் நிலையில், நாளை புதிய ஜனாதிபதியை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.