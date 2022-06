9 மணி நேரம்! துளைத்து எடுத்த அமலாக்கத்துறை.. ராகுலிடம் இன்றும் விசாரணை! மீண்டும் காங். போராட திட்டம்

English Summary

Rahul Gandhi again to appear before ED on National Herald case: Congress to show support. நேஷனல் ஹெரால்ட் பத்திரிக்கை வழக்கில் காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்திக்கு இன்றும் சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.