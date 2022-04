பிகே பிளானே வேற.. அதை ராகுல் அப்போதே கணித்தார்! காங். மூத்த தலைவர் பரபர.. அப்படி என்ன திட்டம்

English Summary

Rahul Gandhi had on Day One predicted that Prashant Kishor won't join the Congress: (காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைய மறுக்கும் தேர்தல் ஆலோசகர் பிரசாந்த் கிஷோர்) Reason why Election strategist Prashant Kishor didn't join in congress.