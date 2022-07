வரலாற்றில் முதல்முறை.. பெற்றோர் உயிரிழந்ததால் 10 மாத குழந்தைக்கு பணி வழங்கிய ரயில்வே துறை!

English Summary

Railways Offers Compassionate Appointment To 10-Month-Old as her parents are no more A 10-month-old girl who lost her parents in an accident in Chhattisgarh has been given compassionate appointment: (சத்தீஸ்கரில் பெற்றோர் உயிரிழந்ததால் 10 மாத குழந்தைக்குக் கருணை அடிப்படையில் வேலை) Railway compassionate appointment for 10 months old girl.