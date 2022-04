நாட்டை என்ன பண்ணி வெச்சிருக்கீங்க? மத மோதலால் அவமானம்- இது காந்தியின் இந்தியா: மன்மோகன் சிங் ஆவேசம்

English Summary

Religion and Caste riots will down in India and destroy our country - Manmohan singh warns: மக்களிடையே வெறுப்பை தூண்டிவிட்டு ஒற்றுமையை சீர்குலைப்பது போன்ற செயல்களை அழிவை நோக்கிய அவமானகரமான சரிவு என முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.