கொல்லப்பட்ட 19-ல் 7 பேர் இந்துக்கள்.. என்ன நடக்கிறது காஷ்மீரில்? ”அதுதான்” காரணம் - சர்வதேச அமைப்பு

English Summary

Revoking of special is a the reason on Kashmir killings - AMNESTY international: காஷ்மீர் படுகொலைகள் பற்றி விரைவான, சுதந்திரமான விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் என சர்வதேச மனித உரிமை அமைப்பான ஆம்னெஸ்டி இண்டெர்னேஷனல் வலியுறுத்தி இருக்கிறது.