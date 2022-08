தேசிய கொடியை நீங்க வைங்க பாப்போம்! ஆர்எஸ்எஸ்ஸை சீண்டிய சித்தராமையா? அடுத்த நாள் காலையில் பார்த்தால்?

English Summary

The profile pictures of RSS's social media accounts have been changed from its traditional saffron flag to the national flag ; ஆர்எஸ்எஸ்ன் சமூக ஊடக கணக்குகளின் சுயவிவரப் ப்ரோபைல் பிக்சர்கள், அதன் பாரம்பரிய காவி கொடியிலிருந்து, தேசியக் கொடியாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.