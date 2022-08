சில எதிர்க்கட்சிகள் பாஜகவை ஆதரித்தன - துணை ஜனாதிபதி தேர்தல் தோல்விக்கு பின் ஆல்வா பகிரங்க புகார்

English Summary

Some opposition parties chose to directly or indirectly support the BJP - Margaret Alva: இந்திய குடியரசுத் துணைத் தலைவர் தேர்தல் பாஜக சார்பில் போட்டியிட்ட ஜெகதீப் தன்கர் வெற்றி பெற்று இருக்கும் நிலையில் சில எதிர்க்கட்சிகள் பாஜகவை ஆதரித்ததாக எதிர்க்கட்சி வேட்பாளர் மார்க்கரெட் ஆல்வா குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.