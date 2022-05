ஜப்பானுக்கு பறந்த மோடி.. திடீரென குறுக்கே புகுந்த சு.சாமி.. என்ன இப்படி கேட்டுட்டாரே? பரபர அட்டாக்!

English Summary

Subramanian Swamy asks PM Modi when he comes back to India? பிரதமர் மோடியின் ஜப்பான் பயணத்தை பாஜக மூத்த நிர்வாகி சுப்பிரமணியன் சாமி விமர்சனம் செய்துள்ளார்.