பில்கிஸ் பானு வழக்கு.. 11 குற்றவாளிகள் விடுதலை ஏன்? குஜராத் அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் நோட்டீஸ்

Supreme court notice to Gujarat government for the release of 11 Bilkis Banu rapists: குஜராத் கலவரத்தில் கர்ப்பிணி பில்கிஸ் பானு உள்ளிட்ட 3 பேரை கூட்டு பலாத்காரம் செய்து குழந்தை உட்பட 7 பேரை கொன்ற 11 பேர் கொண்ட கும்பலை குஜராத் அரசு முன்விடுதலை செய்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தொடரப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் குஜராத் அரசுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி இருக்கிறது.