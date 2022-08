ராமர் பாலம் : புராதான சின்னமாக அறிவிக்க கோரும் சு.சுவாமி வழக்கு- உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணை

English Summary

SC to Hear Subramanian Swamy plea to declare Ram Setu as a National Monument (உச்சநீதிமன்றத்தில் ராமர் பாலம் தொடர்பான வழக்கு விசாரணை) : தமிழகத்தின் மன்னார் வளைகுடா பகுதியில் இருப்பதாக நம்பப்படும் ராமர் பாலத்தை (மணல் திட்டுகள்) புராதான சின்னமாக அறிவிக்கக் கோரி பாஜகவின் சுப்பிரமணியன் சுவாமி தொடர்ந்த வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது.