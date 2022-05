கியான்வாபி வழக்கு-வாரணாசி சிவில் நீதிமன்றத்திலிருந்து மாவட்ட நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றிய உச்சநீதிமன்றம்

English Summary

Supreme court transfers Gyanvapi case to from the Varanasi civil court to district judge: கியான்வாபி மசூதி இட வழக்கை வாரணாசி சிவில் நீதிமன்றத்திலிருந்து மாவட்ட நீதிமன்றத்துக்கு மாற்ற உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.