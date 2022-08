நாடு முழுவதும் 11 மாநிலங்களில் 56,611 பள்ளிகளில் தமிழ் பாடம்! அன்புமணி வினாவுக்கு மத்திய அரசு பதில்!

English Summary

Tamil is taught in 56,611 schools in 11 states across the country: நாடு முழுவதும் 11 மாநிலங்களில் 56,611 பள்ளிகளில் தமிழ் மொழிப்பாடம் கற்பிக்கப்படுவதாக அன்புமணி ராமதாஸ் எழுப்பிய கேள்விக்கு மத்திய அரசு பதிலளித்துள்ளது.