தமிழக அரசியல் கிளைமேட்.. பாஜக வளர்வது ஈசி! சொல்கிறார் சிடி.ரவி -அதிமுக பற்றி என்ன சொன்னார் தெரியுமா?

English Summary

Tamilandu political climate is suited for BJP to grow - C.T.Ravi: அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமி - ஓ.பன்னீர்செல்வம் இடையே மோதல் போக்கு தொடர்ந்து வரும் நிலையில், தமிழ்நாட்டில் பாரதிய ஜனதா கட்சி வளர்ந்து வருவதாக அக்கட்சியின் தேசிய செயலாளர் சி.டி.ரவி தெரிவித்து உள்ளார்.