திருக்குறளில் உள்ள ஆன்மிக சிந்தனைகள் நீக்கம்.. ஜி.யூ.போப் பற்றி ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி சர்ச்சை பேச்சு!

English Summary

( திருக்குறளில் உள்ள ஆன்மிக சிந்தனைகளை ஜியூ போப் நீக்கிவிட்டார் என ஆளுநர் ரவி பேச்சு ) Tamil Nadu Governor RN Ravi's comments that the Pope has removed spiritual thoughts from the English translation of Tirukkural has caused controversy.