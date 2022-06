நீருக்கு அடியில் புதைந்துள்ள பண்டை தமிழ் நகரம்! கொற்கை அகழ்வாராய்ச்சி! தங்கம் தென்னரசு முக்கிய தகவல்

English Summary

Archaeology Minister Thangam Thennarasu says the preliminary study of the underwater site Korkai will begin this month: (நீருக்கு அடியே அகழாய்வு செய்வது குறித்து தொல்லியல் துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு) Thangam Thennarasu about setting up a carbon dating lab in Chennai.