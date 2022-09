பிரசவத்தின்போது குழந்தை இறந்தாலும் மகப்பேறு விடுப்பு.. மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு புதிய அறிவிப்பு

English Summary

(பிரசவத்தின்போது குழுந்தை இறந்துவிட்டாலும் பேறு கால விடுப்புஎடுத்துகொள்ளலாம்): All women central government employees will beentitled for 60 days special maternity leave in case of death of a childat or shortly after birth, an order issued by the Department ofPersonnel and Training (DoPT) said today.