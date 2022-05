அரசியல் சாசனத்தின் அழிவு.. ஆளுநர் செய்தது பிழை.. பேரறிவாளன் வழக்கில் தமிழ்நாடு அரசு சுளீர் வாதம்

English Summary

They have destroyed the very basics of federalism says TN Govt in SC on Perarivalan case. பேரறிவாளனை விடுவிக்கும் விவகாரத்தில் அவர்கள் அரசியல் சாசனத்தின் அடிப்படையை அழித்துவிட்டனர். கருணை மனு மீது முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் மத்திய அரசுக்கு தான் உள்ளது என எங்கும் குறிப்பிடப்படவில்லை என்று தமிழ்நாடு அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் வாதம் வைத்துள்ளது.