டிரெஸ்ஸை கிழிச்சிட்டாங்க.. டெல்லியை புரட்டி போட்ட ஜோதிமணி.. கோபப்பட்ட சசி தரூர்.. நடந்தது என்ன?

English Summary

They have torn my dress complaints Jothimani: Sashi Tharoor attacks at Delhi police. டெல்லியில் காங்கிரஸ் எம்பி ஜோதிமணியின் ஆடை கிழிக்கப்பட்டதாக வைக்கப்பட்ட புகார் தேசிய அளவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.