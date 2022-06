நபிகள் நாயகத்தை அவமதித்துவிட்டனர்.. கத்தார், சவுதியோடு டீம் போட்ட ஐநா.. இந்தியா பற்றி பரபர கமெண்ட்!

English Summary

UN also now comments about India and Nupur Sharma Prophet Nabi row. இந்தியாவில் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான வெறுப்பு கருத்துக்கள் அதிகரித்து வருவதாக இஸ்லாமிய நாடுகள் பல விமர்சனம் செய்துள்ள நிலையில், ஐநாவும் இதில் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.