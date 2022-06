அனுமன் சலிசா பாட வாங்க! இஸ்லாமியர் போராட்டத்துக்கு எதிராக கோயில்களுக்கு அழைக்கும் விஷ்வ இந்து பரிஷத்

English Summary

VHP calls to recite Hanuman chalisa in Delhi against Muslims protest: நுபுர் ஷர்மாவுக்கு எதிராக இஸ்லாமியர்கள் நடத்திய போராட்டங்களை கண்டித்து டெல்லியில் உள்ள அனைத்து கோயில்களிலும் அனுமன் சலிசா பாட வருமாறு விஷ்வ இந்து பரிஷத் அமைப்பு அழைப்பு விடுத்து இருக்கிறது.