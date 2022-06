அது என்ன அக்னிபாத் திட்டம்? நாடு முழுக்க பரவிய போராட்டம்.. இந்த 10 பாயிண்ட்ஸ் படிங்க ஈஸியா புரியும்!

English Summary

Agnipath: Why did this central government scheme create tension among youths? 10 POINTS. மத்திய அரசின் அக்னிபாத் திட்டத்திற்கு எதிராக நாடு முழுக்க பல்வேறு மாநிலங்களில் போராட்டங்கள் நடந்து வருகின்றன.