இந்தியாவில் கோதுமை தட்டுப்பாடா? இல்லவே இல்லை.. மத்திய உணவுத் துறை மறுப்பு.. பின்னணி என்ன?

English Summary

(கோதுமையை வெளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்வதை ஆலோசனை செய்யும் நிலையில் இந்தியா வந்துள்ளது): Even before PM Modi's pledge to "feed the world", a record-breaking heatwave that started in March was threatening Indian wheat output.