பழைய விவகாரம்.. பல்ஸ் பார்த்த பாஜக.. எடப்பாடி மீது ஏக அப்செட்டில் டெல்லி தலைகள்? என்ன நடக்குது?

English Summary

Why is Delhi and TOP BJP brass upset with Edappadi Palanisamy? அதுமட்டுமின்றி எடப்பாடி பழனிசாமி பொதுக்குழுவில் அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக நியமிக்கப்பட்ட போதும் கூட அதை பாஜக தலைகள் யாரும் வாழ்த்தவில்லை.