”தேசத்துக்காக கதர்” ஆனால் தேசியக் கொடிக்கு சீன பாலியஸ்டர்.. ராகுல் காந்தி கிண்டல்!

English Summary

( தேசியக்கொடிக்கு சீன பாலியஸ்டர் - பிரதமரை கிண்டல் செய்த ராகுல் காந்தி ) Rahul Gandhi Tweets about China Polyster for Indian National Flag Issue. He tweets, ‘Khadi for Nation’ but Chinese Polyester for National flag As always, the words and actions of the PM never match.