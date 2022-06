நுபுர் ஷர்மாவுக்கு பாதுகாப்பு.. அதே வழக்கில் பத்திரிகையாளர் ஜுபைர் கைது -திரிணாமூல் எம்பி

English Summary

Zubair arrested on trumped up case, While Ms. Fringe Sharma enjoys life - Mahua Moitra: மத உணர்வுகளை புண்படுத்திய நுபுர் ஷர்மா வெளியில் மக்கள் வரிப்பணத்தில் வழங்கப்பட்ட பாதுகாப்புடன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நிலையில், பொய் வழக்கில் பத்திரிகையாளர் முஹம்மது ஜுபைர் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளதாக திரிணாமூல் காங்கிரஸ் எம்.பி.மஹுவா மொய்த்ரா குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.