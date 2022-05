கனமழையால் காவிரியில் 50ஆயிரம் கனஅடி நீர் ....ஒகேனக்கல் அருவியில் வெள்ளம் - நிரம்பும் மேட்டூர் அணை

English Summary

Mettur Dam Water level: ( காவிரியில் நீர் வரத்து அதிகரிப்பால் மேட்டூர் அணை நீர் மட்டம் உயர்வு) Due to heavy rains in the Cauvery catchment area, the river is receiving 50,000 cubic feet of water per second. As the water level in the Okanagan Cauvery rises, the water in the waterfalls overflows. The water level of the Mettur Dam has risen to 112 feet due to the increase in the flow of water in the river.