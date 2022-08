’காவிரி’ மூலம் டெல்லிக்கு ரூட் போட்ட அன்புமணி! கிருஷ்ணர் முதல் மசூதி வரை! ஒகேனக்கில் காட்டிய மாஸ்!

English Summary

It has been reported that PMK leader Anbumani Ramadoss has started the Dharmapuri walking campaign today in Okanagan and is happy with the good response ; தருமபுரி காவேரி உபரி நீர் திட்டத்தை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி மூன்று நாள் நடைபயணம் பிரச்சாரத்தை பாமக தலைவர் மருத்துவர் அன்புமணி ராமதாஸ் இன்று ஒகேனக்கலில் தொடங்கியுள்ள நிலையில் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்ததால் மகிழ்ச்சியில் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.