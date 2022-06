வங்கியில் இந்தியை திணிக்காதீர்கள்.. மீறினால் அரசாணை வரும்! - திமுக எம்பி செந்தில்குமார் எச்சரிக்கை

English Summary

Bank should not impose Hindi in Tamilnadu - DMK MP Senthilkumar speech: தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளில் இந்தியை திணிக்கக்கூடாது என்றும், மாநில மொழிகளையே பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற அரசாணை வெளியிடும் சூழலுக்கு தள்ள வேண்டாம் எனவும் அனைத்து வங்கி அதிகாரிகள் கலந்துகொண்ட நிகழ்ச்சியில் திமுக எம்பி செந்தில்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.