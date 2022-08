நேரில் வந்த சசிகலா! உருகிய ஓபிஎஸ்! எட்டிக் கூட பார்க்காத எடப்பாடி! மாயத்தேவருக்கு மரியாதை இல்லையா?

English Summary

Edappadi Palaniswami who did not pay homage to Mayadevar body in person; அதிமுக முதல் எம்பி மாயத்தேவர் உடலுக்கு நேரில் வந்து அஞ்சலி செலுத்த வராத அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி