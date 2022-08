ஒ.செ.க்களுக்கு வலைவீசும் ஓபிஎஸ் & கோ! எடப்பாடியோ அமைதியோ அமைதி! என்ன தான் நடக்கிறது அதிமுகவில்?

English Summary

While the administrators including the union secretary who joined the OPS team are throwing a net to the Edappadi side executives to come to their side, the Edappadi side's silence has shocked the party workers ; ஓபிஎஸ் அணியில் இணைந்த ஒன்றிய செயலாளர் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் தங்கள் பக்கம் வந்து விடுமாறு எடப்பாடி தரப்பு நிர்வாகிகளுக்கு வலை வீசி வரும் நிலையில், எடப்பாடி தரப்பு அமைதி காப்பது கட்சி தொண்டர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.