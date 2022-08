போட்டோ எடுக்குறாங்க.. ஓபிஎஸ் பின்னால் பதுங்கிய ‘ஒன்றியம்’! தலைமைக்கு பறந்த புகார்! பதவி காலியா?

English Summary

On the death of Mayadevar, Edappadi support union secretary came with O. Panneerselvam to pay his respects to the AIADMK members. மாயதேவர் மறைவையொட்டி, அதிமுகவினருக்கு அஞ்சலி செலுத்த ஓ.பன்னீர்செல்வத்துடன் எடப்பாடி ஆதரவு ஒன்றிய செயலாளர் ஒருவர் வந்தார்.