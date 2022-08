பேரூருக்கே இப்படியா? 3000 பேருக்கு கிடா விருந்து..கரண்டி ஆம்லேட்,சிக்கன்65! மிரளவிட்ட திமுக செயலாளர்

English Summary

The current topic of conversation is the news that Joseph Kovil Pillai, who has been newly appointed as the secretary of Nilakottai DMK district of Dindigul district, has gathered the town and thrown a party for 3000 people ; நிலக்கோட்டை திமுக பேரூர் செயலாளராக புதிதாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ள ஜோசப் கோவில் பிள்ளை கிடா வெட்டி ஊரையே கூட்டி 3000 பேருக்கு விருந்து வைத்துள்ள தகவல் தான் தற்போதைய பேசு பொருளாக இருக்கிறது.