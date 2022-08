பேச முடியாமல் நா தழுதழுத்த பாபர்.. இந்தியர்களை மிரள வைத்த 19 வயது நசீம் ஷா.. கலங்க வைக்கும் பின்னணி!

English Summary

Asia Cup 2022 IND vs PAK: Who is Naseem Shah? The unknown story behind star Pakistan bowler/ நேற்று முதல் போட்டியிலேயே சிறப்பாக ஆடிய நசீம் ஷா பாகிஸ்தானியர்கள் மட்டுமின்றி இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்களையும் கவர்ந்து உள்ளார்.