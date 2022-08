கருணாநிதியின் 8 அடி முழு உருவ சிலை.. ஈரோடு மாவட்டத்தில் திறந்து வைத்தார் முதல்வர் ஸ்டாலின்

English Summary

(ஈரோட்டில் கருணாநிதி சிலையை திறந்து வைத்தார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்)Chief Minister M.K.Stalin inaugurated an 8-foot full-length statue of former Chief Minister M.Karunanidhi at kallipatti next to the Gopisetipalayam.