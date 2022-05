அமைச்சரிடம் கோரிக்கை.. மறு நிமிடமே தற்கொலை! திமுக கவுன்சிலர் கணவர் மீது புகார் - லாட்டரி காரணமா?

English Summary

Erode loom owner suicide in after requesting to ban lottery to Minister Muthusamy: லாட்டரி விற்பனையை எப்படியாவது தடை செய்யுங்கள் என அமைச்சர் முத்துச்சாமிக்கு கோரிக்கை விடுத்த விசைத்தறி உரிமையாளர் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.