தென்னிந்தியாவிலும் அக்னிபாத் எதிர்ப்பு போராட்டம்- தெலுங்கானாவில் ரயில் நிலையம் சூறையாடல்- தீ வைப்பு

ஹைதராபாத்: வட இந்தியாவில் பற்றி எரியும் அக்னிபாத் ராணுவ ஆட்சேர்ப்பு திட்டத்துக்கு எதிரான போராட்டம் தென்னிந்தியாவிலும் தீவிரமாகி உள்ளது. தெலுங்கானா மாநிலம் செகந்திராபாத்தில் ரயில் நிலையம் சூறையாடப்பட்டு தீ வைப்பு சம்பவங்கள் நிகழ்ந்ததால் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

Secunderabad railway station vandalised and a train set ablaze by agitators who are protesting against Agnipath

மத்திய அரசின் அக்னிபாத் ராணுவ ஆட்சேர்ப்பு திட்டத்தால் பெரும் சர்ச்சையாகி உள்ளது. ராணுவ பணியை 4 ஆண்டாக குறைக்கிறது இந்த அக்னிபாத் திட்டம். இதற்கு நாடு முழுவதும் இளைஞர்களிடம் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பி உள்ளது.