கண்ணீர்விட்டு அழுத அசதுத்தீன் ஒவைசி - இந்தியாவில் இஸ்லாமியர்கள் துடைத்து எரியப்படுவதாக வேதனை

Asaduddin Owaisi cried in stage while speaking about muslims oppression in India: நிஜாமுத்தீன் மசூதியில் வெள்ளிக்கிழமை சிறப்பு தொழுகையின்போது உரையாற்றிய ஐதராபாத் எம்.பி. அசதுத்தீன் ஒவைசி, இந்தியாவிலிருந்து இஸ்லாமியர்கள் துடைத்து எரியப்படுவதாக வேதனை தெரிவித்தார்.