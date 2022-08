வீடியோ போட்டாரு.. ஜெயிலுக்கு போனாரு.. ரிலீஸ் ஆனாரு “ரிப்பீட்டு” - பாஜக எம்எல்ஏ மீண்டும் கைது

English Summary

BJP MLA Again arrested for controversial video on Muslim vote bank: எந்த மதத்தையும் தான் இழிவுபடுத்தவில்லை என்றும் தனி நபர்களையே விமர்சித்ததாக மீண்டும் வீடியோ வெளியிட்ட தெலுங்கானா பாஜக எம்.எல்.ஏ. ராஜா சிங் மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளார்.